Свыше 6 тысяч заявок на приватизацию жилья подали в Подмосковье онлайн с января

Заявление на приватизацию муниципального жилого помещения в Подмосковье можно оформить онлайн. С начала года услугой воспользовались свыше 6,5 тысяч человек.

Получить ее могут совершеннолетние жители региона, проживающие по договору социального найма. Чтобы оформить заявление, следует зарегистрироваться на сайте госулуг, перейти в раздел «Операции с недвижимостью», заполнить форму и приложить все необходимые документы. Если в помещении зарегистрированы несколько человек, то потребуется прикрепить их согласие на процедуру.

Услуга также доступна в мобильном приложении «Добродел».

Ее оказывают бесплатно. По истечении положенного срока заявителю поступит уведомление о заключении договора приватизации, который будет автоматически зарегистрирован в Росреестре. В личный кабинет позже поступит выписка из ЕГРН с новыми данными.