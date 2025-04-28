Свыше 6 тысяч волонтеров вышли на всероссийский субботник в Подмосковье

Масштабная акция «Мы за чистоту» прошла с 18 по 27 апреля по всей России. В Подмосковье в мероприятии приняли участие свыше шести тысяч волонтеров.

Акцию приурочили сразу к двум важным событиям — Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Московской области к субботникам присоединились активисты, участники и ветераны специальной военной операции и просто неравнодушные жители.

«Всего было проведено более 200 мероприятий. Добровольцы убирали в парках, дворах и на детских площадках, высаживали деревья и кустарники, очищали берега рек и озер от мусора. Особое внимание ребята уделяли мемориалам, посвященным событиям и героям Великой Отечественной войны», — пояснила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Жители всех городов региона подключились к доброму делу. В Дубне добровольцы взялись за уборку городских парков, в Люберцах они благоустраивали территорию Кадетской школы, а в Лосино-Петровском – дружно наводили порядок в поселке Биокомбината.

В Солнечногорске субботник превратился в настоящее состязание. В рамках «Чистых игр» активисты собрались в команды, которые соревновались за кубок. Участники акции собрали 802 мешка отходов — от пластиковых бутылок до старых шин и металлолома.

В Шатуре волонтеры организовали уборку квартир пожилых людей.

Акция «Мы за чистоту» в Подмосковье объединила людей всех возрастов и профессий в стремлении сделать свое место жительства чище и красивее, а также напомнить о важности бережного отношения к памяти героев Великой Отечественной войны.