Свыше 6 тысяч велосипедов перевезли в поездах ЦППК в день Весеннего фестиваля

В Москве 17 мая прошел Весенний велофестиваль. В этот день в пригородных поездах зарегистрировали шесть тысяч двухколесных транспортных средств.

Центральная пригородная пассажирская компания сделала подарок всем любителям активного образа жизни, позволив бесплатно провозить велосипеды в вагонах.

Ярославское направление стало абсолютным чемпионом по популярности среди спортсменов и любителей — там зафиксировали свыше 1,3 тысячи «железных коней». Казанское направление заняло второе место, а Курское замкнуло тройку лидеров.

За один день фестиваля в поездах выявили столько двухколесного транспорта, сколько обычно перевозят за неделю.

Компания напомнила, что в пределах Московских центральных диаметров велосипеды можно провозить бесплатно круглосуточно. На остальных направлениях действуют специальные часы для безвозмездной перевозки: с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. Для этого нужно всего лишь получить бесплатный билет в кассе или терминале.