Свыше 6 тысяч сухих деревьев убрали в лесах Подмосковья с января

Свыше 6,4 тысячи поврежденных и сухостойных деревьев убрали в лесах Подмосковья с января. План работ формировали с учетом просьб жителей.

Всего с начала года специалисты убрали 6455 аварийных деревьев, из них 5580 — силами «Центрлесхоза» и 857 — с привлечением подрядчиков.

Больше всего сухостоев убрали в Подольске, это 1166 объектов. Еще 580 оказалось в Клину, 510 — в Волоколамске, 504 — в Сергиевом Посаде и 493 — в Ступине.

Дерево считают аварийным, если оно имеет структурные изъяны, гниль обрыв корней или опасный наклон.

Решение о проведении рубки принимали с учетом обращений жителей на «Доброделе» и сайте Комлесхоза.

Жителям напомнили, что самовольная ликвидация деревьев наказывается штрафом в размере от 20 тысяч до 500 тысяч рублей.