Свыше 6 тысяч обучений провели для работников «Мособлэнерго» за год

Компания «Мособлэнерго» понимает характер рисков, связанных с профессиональной деятельностью сотрудников, и уделяет большое внимание обеспечению их безопасности. В 2024 году для работников предприятия ежемесячно проводили мероприятиях по охране труда. За 12 месяцев они охватили свыше четырех тысяч человек.

Всего за год для сотрудников «Мособлэнерго» провели 6,5 тысячи обучений и почти две тысячи мероприятий, направленных на проверку полученных знаний по электробезопасности.

Помимо этого, в 2024 году в филиалах организовали комитеты по охране труда. В их состав вошли активисты из числа работников трудовых коллективов. Самые высокие результаты по внедрению и пропаганде культуры безопасного проведения работ продемонстрировал комитет охраны труда в Щелкове.

По итогам работы в 2024 году компания разработала стратегию развития культуры безопасности труда на 2025 год.