Свыше 6 тысяч машин такси проверили в Подмосковье с января

Инспекторы проверили свыше шести тысяч машин такси в Подмосковье с начала года. За этот период они выявили около четырех тысяч нарушений, самым частым из которых оказалось отсутствие путевого листа.

Как сообщили в региональном Минтрансе, работу такси контролируют сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля. Инспекторы проверяют документы о прохождении медицинского и техосмотра, путевые листы, разрешение на работу и соответствие автомобиля региональному стандарту.

По данным Минтранса, за 4,5 месяца этого года количество нарушений снизилось на 15% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По словам главы ведомства Марата Сибатулина, сотрудники управления также продолжают пресекать нелегальных перевозчиков. С начала года они выявили более 880 таких случаев.

«Автомобили нарушителей были отправлены на штрафстоянки, а в отношении самих водителей было составлено более 3,5 тысячи административных материалов. Наибольшее число так называемых „бомбил“ было выявлено в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также на территории городских округов Ленинский и Балашиха», — сказал он.

Рейды по выявлению нарушений в таксомоторных перевозках проводят в Подмосковье еженедельно. Кроме того, специалисты встречаются с водителями, которые недавно приступили к работе, и разъясняют им правила и требования.