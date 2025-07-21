Свыше 6 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю восемь тематических аттракционов «Сказка», установленных в различных округах Московской области, приняли 6,3 тысячи посетителей. Абсолютным лидером стала карусель в центральном парке Ногинска, которую посетили 3,9 тысячи человек.

На втором месте по популярности находится аттракцион в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, на котором прокатились 3,5 тысячи человек.

Тройку лидеров замкнула карусель на Житной площади Коломны, собравшая более 3,3 тысячи гостей.

В летний сезон при благоприятных погодных условиях каждый из аттракционов в среднем принимает около 3,5 тысячи посетителей еженедельно, что составляет 12-15 тысяч прокатов в месяц.

В зимний период посещаемость снижается до полутора-двух тысяч человек. Все карусели работают бесплатно с 11:00 до 20:00, выходные дни — понедельник и вторник. Исключение составляет Домодедово, где аттракцион функционирует без выходных.

Особую ценность проекту придает не только его общедоступность, но и уникальный дизайн, разработанный дизайнером Денисом Симачевым. Все конструкции выполнены из специальных материалов, устойчивых к переменчивой погоде, что обеспечивает их круглогодичную эксплуатацию.