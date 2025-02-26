Свыше 6 тысяч автобусов «Мострансавто» подготовят к летнему сезону
Сотрудники технической службы «Мострансавто» начали подготовку подвижного состава к весне и лету. Более 6,4 тысячи автобусов пройдут сезонное обслуживание.
Специалисты особое внимание уделяют проверке систем, которые изнашиваются из-за реагентов и особенностей дорог зимой. Кроме того, они тщательно осматривают системы торможения, охлаждения двигателей и кондиционирования.
Сотрудники «Мострансавто» при необходимости ремонтируют фары, световую сигнализацию, а также оборудование в салонах.
Подготовку автобусов к новому сезону проводят во всех филиалах компании.
Рааботы планируют завершить до 18 мая.