Свыше 6 тысяч автобусов «Мострансавто» подготовят к летнему сезону

Сотрудники технической службы «Мострансавто» начали подготовку подвижного состава к весне и лету. Более 6,4 тысячи автобусов пройдут сезонное обслуживание.

Специалисты особое внимание уделяют проверке систем, которые изнашиваются из-за реагентов и особенностей дорог зимой. Кроме того, они тщательно осматривают системы торможения, охлаждения двигателей и кондиционирования.

Сотрудники «Мострансавто» при необходимости ремонтируют фары, световую сигнализацию, а также оборудование в салонах.

Подготовку автобусов к новому сезону проводят во всех филиалах компании.

Рааботы планируют завершить до 18 мая.