Свыше 6 тонн гуманитарного груза отправили в Курскую область из Химок

Участие в сборах гуманитарной помощи жителям Курской области приняли неравнодушные граждане, муниципальные депутаты, сотрудники администрации и общественные деятели.

«Наши жители сплотились и оказывают поддержку бойцам и жителям приграничных территорий. Каждый месяц мы приносим в наши пункты приёма всё необходимое, а далее волонтёры сортируют и отправляют посылки», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Напомним, что с начала специальной военной операции в Химках собрали свыше 300 тонн гуманитарной помощи. Ценные грузы отправили военнослужащим и нуждающимся мирным жителям освобожденных территорий.

Ресурсные центры действуют по следующим адресам: улица Кирова, дом № 19; улица 9 Мая, дом № 18Б. Принести коробки с вещами первой необходимости можно по будням, с 9:00 до 18:00.

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