Свыше 6 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в январе

В январе в Подмосковье заготовили почти 6,3 тонны донорской крови и ее компонентов. Этот объем удалось собрать благодаря жителям региона, которые пришли сдавать кровь как в стационарные пункты, так и в рамках выездных акций.

Сдать донорскую кровь в Московской области можно сразу в нескольких местах. Жителей принимают в Московском областном центре крови, а также его филиалах — Подольске, Щелкове, Воскресенске, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске.

Кроме того, доноров ждут отделения переливания крови в больницах и мобильные пункты, которые регулярно выезжают в разные округа.

«Важно, что регион полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Донором может стать практически любой человек старше 18 лет, если у него нет медицинских противопоказаний. Кровь и ее компоненты используют каждый день.

Они нужны пострадавшим в авариях, людям с серьезными травмами и ожогами, пациентам с онкологическими заболеваниями, недоношенным детям и многим другим, чья жизнь напрямую зависит от своевременной помощи.

Чтобы жителям было проще выбрать удобное время, Московский областной центр крови работает без выходных — с 08:00 до 14:00. Предварительная запись для сдачи цельной крови не требуется.

Полный список всех учреждений Службы крови Московской области доступен на сайте.