Свыше 6 километров теплосетей заменят в Коломне в этом году
В Коломне продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры, предусматривающее замену свыше шести километров тепловых сетей. О процессе работ и значении модернизации для жителей в интервью 360.ru рассказал депутат Государственной думы по Коломенскому избирательному округу Никита Чаплин.
Ремонт теплосетей стал одним из основных этапов подготовки муниципалитета к отопительному сезону.
«Жители почувствуют, что дома постоянно тепло и комфортно, без перепадов температуры», — отметил Никита Чаплин.
Своевременная замена изношенных коммуникаций должна сократить потери тепла, повысить надежность системы и уменьшить расходы на ее содержание.
Комплексное обновление системы позволит снизить количество аварий и эффективнее использовать бюджетные средства.