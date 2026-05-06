Свыше 58 тысяч заявок по обслуживанию «Стрелки» подали в Подмосковье с января

В Московской области растет спрос на цифровые транспортные сервисы. С начала года услугой по обслуживанию единых транспортных карт «Стрелка» на региональном портале госуслуг воспользовались более 58 тысяч раз.

Большинство операций сегодня можно совершить дистанционно. Так, электронный сервис позволяет подать заявку на оформление льготной карты, в том числе для школьников и военных пенсионеров.

Для учащихся предусмотрена существенная экономия: первые поездки оплачиваются со скидкой 50%, а после 36 поездок стоимость проезда снижается на 99%.

Для военных пенсионеров действует фиксированная льгота — половина стоимости билета.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал через учетную запись ЕСИА и заполнить электронную форму. После этого заявителю назначают визит в выбранный офис МФЦ, где проходят проверка документов и выдача карты.

Информацию о статусе заявки и список необходимых бумаг направляют в личный кабинет пользователя.

Функционал сервиса не ограничивается только оформлением карты. Через него можно подтвердить право на льготы, восстановить защитный код, заменить неисправную карту или вернуть ее с получением залоговой стоимости.

Также доступно подключение и отключение льготного проезда на банковской карте «МИР». При этом для семей, чьи дети учатся в Подмосковье, часть процедур упростили: привязка карты происходит онлайн благодаря встроенной системе проверки данных.