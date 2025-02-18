Свыше 57 тысяч человек посетили катки в Подмосковье за неделю

Свыше одного миллиона человек посетили катки с искусственным льдом в Подмосковье с начала зимы. Из них более 57 тысяч покатались на коньках на минувшей неделе.

В декабре в Подмосковье открыли 40 катков с искусственным льдом. На них работают пункты проката, праздничная подсветка, музыкальное сопровождение, а также теплые раздевалки и точки продажи горячих напитков., рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья.

За последнюю неделю самым посещаемым стал каток на площади Дружбы в Истре. Его посетили более трех тысяч человек, а всего с начала зимы — 54 тысячи.

«Этот каток стал важной точкой притяжения для посетителей парка, на нем регулярно проходят различные мероприятия. Центральная площадь города, расположенная у МЦ „Мир“, также служит местом для главных городских торжеств и массовых гуляний», — отметили в ведомстве.

Еще 2,4 тысячи гостей побывали на катке в парке 200-летия Егорьевска и две тысячи — в парке Мира в Коломне.