Свыше 560 спецмашин задействовали в уборке дорог в Подмосковье

Основные усилия специалистов сейчас сосредоточены на очистке трасс, тротуаров и остановок, а также на вывозе снега.

«Сегодня днем в уборке региональных дорог задействованы более 1 300 дорожников и свыше 560 единиц спецтехники. Также работу продолжает оперативный штаб Минтранса Подмосковья – специалисты следят за дорожно-транспортной обстановкой, направляют уборочную технику и эвакуаторы для расчистки дорог и посадочных площадок, и проводят работы по ликвидации пробок», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Особый контроль распространяется на подъезды к жилым комплексам.

Только за минувшие сутки в регионе эвакуировали более двух десятков легковых автомобилей. Нарушения зафиксировали в жилом комплексе «Императорские Мытищи», «Новое Измайлово» в Балашихе, а также в Ленинском округе на территории ЖК «Государев дом».

Водителей призывают соблюдать увеличенную дистанцию и отказаться от резких перестроений во время движения. Крайне важно не создавать препятствий для работы спецтехники: не следует оставлять личный транспорт на остановках и в узких проездах.

Любое происшествие на дороге — это повод для немедленного звонка на номер 112.

Следить за оперативной информацией о ситуации на подмосковных трассах можно в официальном канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона в MAX.