Свыше 560 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендациям коллег

Свыше 560 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендациям знакомых. Благодаря программе поддержки за привлечение новых специалистов врачи получают премии.

По программе «Приведи друга» медики получают до 50 тысяч рублей при привлечении врача и до 25 тысяч рублей при трудоустройстве знакомого фельдшера или медсестры.

Больше всего специалистов устроились на работу в Красногорске, Щелкове, Истре и Домодедове.

«В Подмосковье введено много мер соцподдержки медицинских работников как для уже работающих у нас врачей, так и новых кадров. Только с начала года по программе „Приведи друга“ в медучреждения региона трудоустроились более 560 человек», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Большой популярностью программа пользуется у медсестер, фельдшеров скорой, терапевтов и педиатров.

Премию выплачивают в два этапа — при трудоустройстве и после трех месяцев работы. При этом сотрудник должен работать на основной должности на полную ставку.

Узнать больше о программах поддержки врачей можно по ссылке.