Свыше 56 тысяч жителей Подмосковья получили знаки ГТО за год

За год жители Подмосковья получили 56,4 тысячи знаков отличия ГТО. Из них свыше 32 тысяч — золотые. В Мособлдуме напомнили, что теперь за сдачу нормативов можно получить налоговый вычет.

С 1 января 2025 года сдача нормативов ГТО дает право на получение налогового вычета, рассказала глава комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова. Обязательным условием стало прохождение диспансеризации.

«С 1 января 2025 года сдача нормативов испытаний ГТО даёт право на получение налогового вычета. Размер вычета — 18 000 рублей, это та часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. При ставке налога 13%, вернуть можно до 2 340 рублей», — рассказала Линара Самединова.

Комплекс ГТО направлен на мотивацию больше заниматься спортом. В прошлом году золотые значки получили 32 тысячи жителей Подмосковья, серебряные — 13,9 тысячи, бронзовые — 10,4 тысячи.

Сдать нормативы можно, записавшись через «Госуслуги» или в центре тестирования.