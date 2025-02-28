Свыше 5,6 млн человек посетили парки Подмосковья в феврале

В феврале подмосковные парки посетили 5,6 миллиона человек. Это на 14,3% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья, в самым посещаемым в феврале стал парк «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 183 тысячи человек. Еще 147 тысяч гостей отдохнули в Центральном парке в Долгопрудном, 142 тысячи — в Центральном парке в Пушкино. В топ-5 также вошли парк имени Калинина в Королеве и «Фабричный».

Глава министерства, заместитель председателя правительства региона Михаил Хайкин напомнил, что всего в Подмосковье 209 парков и лесопарков, а также 40 катков с искусственным льдом. С начала сезона их посетили более 670 тысяч человек.

«Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 километров, охватывающие различные уровни сложности. Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — сказал он.