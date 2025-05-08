Свыше 5500 сеянцев сосны высадили на акции «Сад Памяти» в Балашихе

В Кучинском участковом лесничестве в Балашихе прошла традиционная весенняя акция «Сад Памяти», посвященная Дню Победы. На площади 3,5 гектара участники мероприятия высадили 5505 штук сеянцев сосны обыкновенной.

Садить деревья специалистам лесного хозяйства помогали жители и гости Балашихи, представители городских предприятий и ведомств. На мероприятие приезжали целыми семьями.

«Пришли поучаствовать в акции „Сад Памяти“ всей семьей, чтобы почтить память моего прадеда, участника Великой Отечественной войны. Он был командиром 45-й бригады, награжден три раза Орденом Красной Звезды, получил медаль за боевые заслуги. Мы очень гордимся им, помним», — поделилась жительница Балашихи Наталья Литвинова.

С особым энтузиазмом за работу взялись и ребята из академии футбольного клуба «Родина», которые прибыли в Балашиху из Москвы.

«Во-первых, акция приурочена ко Дню победы — а это священный праздник, о котором нельзя забывать. Подрастающее поколение, скорее всего уже не заставшее родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, не должно забывать о подвиге героев», — подчеркнул руководитель пресс-службы академии футбольного клуба «Родина» Андрей Поляков.

Отметим, что с 2013 года акции по высадке лесных культур проводят весной и осенью по поручению главы региона Андрея Воробьева на всей территории Московской области.