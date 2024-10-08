Свыше 550 урн отремонтировали и покрасили в Подмосковье с начала года

Около 700 нарушений в содержании урн выявили в Подмосковье с начала года. Из них 82% уже устранили. Больше всего работ провели в Одинцове, Королеве и Волоколамске.

Нарушения в содержании урн выявляли инспекторы, председатели многоквартирных домов, а также искусственный интеллект. С начала года свыше 550 объектов отремонтировали и покрасили.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что расстояние между урнами во дворах должно быть не более 100 метров, коммунальщики должны очищать их в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Объекты окрашивают один аз в год или чаще.

При выявлении нарушений жителям рекомендуют обращаться в управляющую компанию или территориальный отдел Министерства.

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