Свыше 550 подъездов отремонтировали в Подмосковье по губернаторской программе

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье по губернаторской программе отремонтировали 551 подъезд, еще в 1 220 работы продолжаются. Всего в план на текущий год включили 3 095 объектов.

Завершить основную часть ремонта рассчитывают до конца сентября.

Программа действует с 2016 года. Жители сами предлагают включить подъезд в план, выбирают оформление, освещение и цвет стен, а после окончания ремонта участвуют в приемке. Работы начинают только с согласия собственников.

Наибольшее количество подъездов обновят в Коломне — 255. В Химках отремонтируют 112 объектов, в Люберцах — 100, Электростали — 99, Одинцовском округе — 61.

Специалисты приводят в порядок входные группы, стены, потолки и полы, восстанавливают плитку, меняют почтовые ящики, светильники и оконные блоки.

Чтобы присоединиться к программе, собственникам необходимо провести общее собрание, согласовать с управляющей организацией перечень, стоимость и сроки работ, а затем передать протокол и дефектную ведомость. После проверки администрацией подъезд включат в ремонтный план.

По окончании программы в регионе выберут лучший отремонтированный и тематический подъезды. Отдельного обладателя приза зрительских симпатий определят жители в голосовании на портале «Добродел».