Свыше 550 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье 26 июля

В субботу, 26 июля, центры амбулаторной онкологической помощи Московской области провели традиционный день открытых дверей. Бесплатное обследование могли пройти все желающие старше 18 лет.

В рамках акции жителям региона была доступна диагностика новообразований кожи, заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов дыхания.

Женщинам предлагали консультацию онколога, маммографию или ультразвуковое исследование молочных желез, а мужчины могли сдать ПСА-тест для выявления рисков развития рака предстательной железы.

«В прошедшую субботу такой возможностью воспользовались 564 человека, у 25 из них было заподозрено онкологическое заболевание, они направлены на дополнительную диагностику», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Дополнительную информацию о возможностях онкологической службы можно найти на специализированном портале Министерства здравоохранения Подмосковья. Регулярные скрининги помогают выявлять опасные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.