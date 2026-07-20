Свыше 55 тысяч человек присоединились к акции «Ночь в парке» в Подмосковье

В 77 парках Московской области 18 июля прошла акция «Ночь в парке», объединившая жителей и гостей региона на площадках для летнего отдыха, творчества и развлечений. В рамках мероприятия посетителей ждали концерты, мастер-классы, кинопоказы на свежем воздухе, экскурсии и различные интерактивные программы.

В Центральном парке Победы в Долгопрудном для гостей подготовили пижамную вечеринку, выставку «История города в темноте», творческие зоны, музыкальную программу и вечерний просмотр фильма под открытым небом.

Во Фрязинском лесопарке прошли молодежный концерт, акция с теплыми пожеланиями «Парк теплых слов», танцевальная программа «Танцуй пока темно», мастер-классы и уличный кинопоказ.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске вечер посвятили авторской песне. Помимо выступлений бардов, посетители смогли увидеть выставку ретроавтомобилей, принять участие в творческих занятиях и посетить гастрономическую ярмарку.

В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминском городском округе гостей ожидали выставка фотографий, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, квесты, конкурс костюмов и концертная программа.

В Парке культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске организовали творческие мастерские, медитативные практики, чайную церемонию, огненное шоу и показ фильма под открытым небом.

Мероприятие провели при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и «МосОблПарка».