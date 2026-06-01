Свыше 55 товаров подмосковных производителей получили знак качества

Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс «Лидер качества», который ежегодно проводит Роскачество. Проект направлен на поддержку задач по повышению уровня жизни, развитию экономики и укреплению конкурентоспособности российских товаров и услуг.

В этом году организаторы расширили список номинаций. Помимо руководителей служб качества и наставников, участвовать смогут метрологи и специалисты технического контроля. Конкурс призван отметить профессионалов, которые обеспечивают высокие стандарты продукции, услуг и производственных процессов.

Прием заявок продлится до 30 июня. Экспертная оценка конкурсных работ пройдет с 1 июля по 30 августа, а победителей определят осенью. Награждение лауреатов состоится в ноябре в рамках Международного форума «Всемирный день качества — 2026». Победители не только получат престижные награды, но и смогут войти в профессиональное сообщество ведущих экспертов отрасли.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что регион сохраняет лидерство в России по количеству товаров, отмеченных государственным знаком качества.

Сегодня им обладают 56 товаров подмосковных производителей, среди которых ветчина и колбаса «Докторская» бренда «Окраина», эскимо «Российское» от «Чистой линии», шоколад «Яшкино» и «Победа вкуса», майонез «Провансаль слобода», биойогурт «Актибио» и квас «Яхонт».

Кроме того, Подмосковье входит в число лидеров по выпуску органической продукции. Сертификат «Органик», подтверждающий производство без применения ГМО, пестицидов и тяжелых металлов, получили уже 15 региональных компаний.

Также один из агрохолдингов области первым в регионе был удостоен знака «Зеленый эталон», который подтверждает соблюдение экологических стандартов на всех этапах производства.