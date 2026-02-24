Свыше 55 спецмашин задействовали в уборке снега в Чехове 24 февраля
В Чехове коммунальные службы продолжают бороться с сугробами. В Подмосковье утром, 24 февраля, вновь начался снегопад.
Сегодня в уборке снега в округе задействовали 56 специализированных машин.
Устройства позволяют оперативно и эффективно убирать не только дворовые территории, но также тротуары и дороги, по которым перемещаются автомобили.
Эта работа дает возможность жителям и гостям Чехова беспрепятственно добираться до мест работы, магазинов, аптек, поликлиник, больниц, а также отводить детей в школы и другие учреждения.
Борьба с последствиями снегопадов на территории округа продолжится в течение дня.