Свыше 55 спецмашин задействовали в уборке снега в Чехове 24 февраля

В Чехове коммунальные службы продолжают бороться с сугробами. В Подмосковье утром, 24 февраля, вновь начался снегопад.

Сегодня в уборке снега в округе задействовали 56 специализированных машин.

Устройства позволяют оперативно и эффективно убирать не только дворовые территории, но также тротуары и дороги, по которым перемещаются автомобили.

Эта работа дает возможность жителям и гостям Чехова беспрепятственно добираться до мест работы, магазинов, аптек, поликлиник, больниц, а также отводить детей в школы и другие учреждения.

Борьба с последствиями снегопадов на территории округа продолжится в течение дня.