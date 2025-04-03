Свыше 55 педиатров из Подмосковья прошли стажировки в других регионах
Свыше 50 подмосковных педиатров прошли стажировки в других регионах с начала года. Они посетили медучреждения Санкт-Петербурга, Казани, Тулы и Нижнего Новгорода.
Врачи НИКИ детства прошли стажировки в рамках проекта «Наш участковый врач». Благодаря этой возможности опытом смогли обменяться 57 медиков. Они посетили другие регионы, а также Жуковский.
Благодаря стажировкам медики смогут внедрить новые методы в своих медучреждениях.
Проект «Наш участковый врач» направлен на поддержку первичного звена. Он включает обучение, профилактику профессионального выгорания, а также тренинги и многое другое.
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