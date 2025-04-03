Свыше 55 педиатров из Подмосковья прошли стажировки в других регионах

Свыше 50 подмосковных педиатров прошли стажировки в других регионах с начала года. Они посетили медучреждения Санкт-Петербурга, Казани, Тулы и Нижнего Новгорода.

Врачи НИКИ детства прошли стажировки в рамках проекта «Наш участковый врач». Благодаря этой возможности опытом смогли обменяться 57 медиков. Они посетили другие регионы, а также Жуковский.

Благодаря стажировкам медики смогут внедрить новые методы в своих медучреждениях.

Проект «Наш участковый врач» направлен на поддержку первичного звена. Он включает обучение, профилактику профессионального выгорания, а также тренинги и многое другое.