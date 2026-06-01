Свыше 55 геодезических пунктов обследовали в Подмосковье с начала года

В Московской области продолжаются работы по обследованию пунктов государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей. Это направление остается одним из ключевых в деятельности Росреестра, поскольку именно такие объекты формируют основу для точных измерений и пространственных данных.

С начала года специалисты обследовали 186 пунктов на территории региона. В их числе 56 пунктов государственной геодезической сети, 128 пунктов государственной нивелирной сети и два пункта государственной гравиметрической сети.

Работы проводят сотрудники Управления Росреестра по Московской области совместно с филиалом Роскадастра в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Собранную во время обследований информацию направляют в федеральный фонд пространственных данных и используют для поддержания актуальной и надежной геодезической основы региона. Такие данные необходимы для эффективной работы кадастровой системы, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, проведения картографических работ и решения задач в области градостроительства.

«Важно отметить, что геодезические пункты являются носителями координат и высот. Сохранение пунктов позволяет обеспечивать на территории региона единство измерений при геодезических и картографических работах. От полноты и качества геодезической основы зависит эффективность градостроительной, навигационной и кадастровой деятельности, землеустройства, недропользования, развития инфраструктуры страны и обеспечения обороны и безопасности государства», — рассказал начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков.

Владельцы земельных участков обязаны обеспечивать сохранность расположенных на их территории геодезических пунктов, предоставлять к ним доступ специалистам и своевременно сообщать о случаях повреждения или уничтожения таких объектов.

За порчу или уничтожение геодезических знаков законодательством предусмотрена административная ответственность.