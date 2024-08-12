Свыше 540 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Более 540 переселенцев из аварийного жилья в Московской области получили ключи от новых комфортабельных квартир или компенсации за минувшую неделю. Переселение осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса региона, 541 человек покинул аварийное жилье за минувшую неделю.

В процессе расселения освободили 222 аварийных помещения, общая площадь которых составляет более 9,7 тысячи квадратных метров.

Среди тех, кто смог переехать, числятся жители Подольска, Воскресенска, Клина, Истры, Домодедово, Егорьевска, Коломны, Жуковского, Электростали и других городских округов Подмосковья.

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