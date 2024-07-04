Свыше 5,4 тысячи выпускников Подмосковья пересдали ЕГЭ

Возможность для выпускников текущего учебного года улучшить свои результаты ЕГЭ предоставляется путем пересдачи экзамена по любому из предметов. Так, более 5,4 тысячи учащихся одиннадцатых классов Подмосковья участвовали в «Президентских» днях.

При пересдаче предыдущий балл аннулируется, за исключением случаев, когда участник не пришел на экзамен или причина его пропуска была уважительной.

Наибольшее количество заявлений на повторную сдачу ЕГЭ поступило по обществознанию — более 2,2 тысяч заявок. Информатику решили пересдать 1,5 тысячи учеников, а русский язык — около 800 человек. Повторно сдали химию и физику более 700 учащихся, а письменную часть экзамена по иностранным языкам пересдали около 200 выпускников.

Для мероприятий было задействовано 73 пункта проведения экзаменов. Всего 141 наблюдатель осуществлял общественный контроль, а за процессом онлайн наблюдали 108 человек.

Результаты ожидаются до 15 июля, за исключением иностранных языков, результаты по которым будут объявлены не позднее 17 июля. Получить информацию о результатах можно будет в школе, на официальном портале Рособрнадзора, и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки информации.

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