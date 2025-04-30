Свыше 53 тысяч школьников приняли участие в акции «Кино Победы» в Подмосковье

В Подмосковье завершилась всероссийская акция «Кино Победы». С 10 марта по 30 апреля 2025 года свыше 53 тысяч учащихся бесплатно посетили показы фильмов о войне.

Акцию приурочили к празднованию 80-летия Победы, рассказали в Минобразования Подмосковья. В кинотеатрах региона демонстрировали классику военного кино: «Баллада о солдате», «Офицеры», «Судьба человека» и другие.

Наибольшей популярностью у подростков пользовались картины «А зори здесь тихие», «Офицеры» и «Судьба человека».

«Через экран школьники смогли почувствовать мужество, стойкость и силу духа поколения Победителей. Самыми популярными фильмами среди подростков стали „А зори здесь тихие“, „Офицеры“ и „Судьба человека“», — отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.