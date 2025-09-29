Свыше 520 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскриниг 27 сентября

Жителям Московской области доступен бесплатный скрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи. В минувшую субботу, 27 сентября, процедуру прошли 522 человека.

По итогам обследований 31 пациента направили на дополнительную диагностику.

«Такие дни открытых дверей проходят в центрах амбулаторной онкологической помощи в конце каждого месяца. Всего с начала года бесплатный онкоскрининг прошли почти восемь тысяч жителей региона», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Женщинам предлагали проконсультироваться с врачами-онкологами, сделать маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез.

Мужчины могли пройти ПСА-тест на выявление рака простаты. Всем желающим была доступна диагностика новообразований органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, а также кожи.

Дополнительные сведения о работе онкологической службы в Московской области опубликованы в специальном разделе на сайте государственных услуг.