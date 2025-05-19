Свыше 520 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

В Московской области продолжается онлайн-голосование за выбор объектов для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Свыше 525 тысяч человек выразили мнение о том, какие общественные пространства требуют обновления в первую очередь.

Среди самых активных муниципалитетов — Пушкинский округ, Воскресенск, Люберцы, Щелково, Подольск, Зарайск, Химки и Реутов. Жители голосуют за разнообразные проекты: от модернизации детских площадок и создания скейт-парков до комплексной реконструкции городских площадей.

«В нашем регионе голосование проходит уже в пятый раз. В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 городских округах», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Принять участие в голосовании может любой житель Подмосковья старше 14 лет. Для этого необходимо до 12 июня включительно выбрать на сайте госуслуг отметить понравившийся проект.