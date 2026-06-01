Свыше 5,2 тысячи мусорных площадок очистили в Подмосковье в мае

В Подмосковье продолжаются работы по поддержанию санитарного состояния контейнерных площадок. В мае специалисты управляющих организаций провели мойку и дезинфекцию более 5,2 тысячи площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Наибольший объем работ выполнили в Коломне, где привели в порядок 345 площадок. В Ленинском округе обработали около 380 объектов, а в Люберцах — порядка 320.

Для проведения работ используют специализированную технику, оборудованную системами мойки высокого давления. Такой подход позволяет качественно очищать не только покрытие площадок, но и ограждения, а также сами контейнеры, удаляя загрязнения, остатки мусора и налет. После механической очистки все поверхности дополнительно проходят обязательную дезинфекцию.

Регулярная обработка мест накопления отходов имеет важное значение для поддержания благоприятной санитарной обстановки во дворах и общественных пространствах. Ежедневно в контейнерах скапливается значительный объем мусора, поэтому одной мойки недостаточно. Для предотвращения распространения бактерий и появления грызунов проводят комплексную санитарную обработку.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, дезинфекция контейнерных площадок — обязательная часть работ, которую проводят по утвержденному графику не реже одного раза в два месяца.

Такой подход позволяет поддерживать чистоту и снижать санитарные риски для жителей региона.