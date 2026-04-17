Свыше 52 тысяч домашних животных зарегистрировали в Подмосковье

В Подмосковье продолжают контролировать обязательную регистрацию домашних собак. Эта мера направлена на сокращение числа безнадзорных животных и помогает быстрее возвращать потерявшихся питомцев владельцам.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что государственные ветеринарные инспекторы регулярно проводят рейды в общественных местах. С помощью специальных сканеров они проверяют наличие у животных микрочипов.

С начала года в области вынесли 142 административных постановления на сумму свыше 120 тысяч рублей, а еще 63 владельца получили предупреждения.

Основная цель таких проверок — информирование. Микрочип содержит уникальный номер, который заносят в региональную базу данных вместе с данными о хозяине. Если животное теряется, достаточно доставить его в государственную ветклинику: специалисты считают информацию с устройства и сообщат владельцу о находке.

Обязательная регистрация питомцев действует в Подмосковье с осени 2023 года, а с марта прошлого года за ее отсутствие предусмотрена административная ответственность.

Для жителей штраф составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, а для организаций — до 30 тысяч.

Учету подлежат как взрослые животные, так и щенки. Оформить регистрацию необходимо в течение двух недель после достижения питомцем трехмесячного возраста или с момента его приобретения.

В регионе зарегистрировали свыше 52 тысяч домашних животных. Подать заявку можно онлайн через портал государственных услуг Московской области при наличии микрочипа. Регистрацию можно пройти бесплатно в государственных ветклиниках, заплатить необходимо только за само устройство.

Когда тепло, ветеринарные службы выезжают в населенные пункты, включая отдаленные территории и садовые товарищества. С мая мобильные пункты откроют и в парках, поэтому зарегистрировать питомца можно будет прямо время прогулки.

Сведения о графике их работы доступны на портале «Мой АПК».