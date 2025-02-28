Свыше 505 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

С начала года более 505 тысяч человек прошли диспансеризацию в Подмосковье. Это на 83 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Диспансеризацию проводят в регионе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы Минздрава Максима Забелина, узнать результаты обследования жители могут удаленно, в ходе телемедицинской консультации.

«На онлайн-приеме врач расскажет о результатах диагностики, а при необходимости направит на более углубленное исследование. Результаты диспансеризации будут храниться в личном кабинете пациента на региональном портале „Здоровье“», — сказал он.

Записаться на диспансеризацию можно через интернет-портал «Здоровье», в поликлинике, через Telegram-бот и по телефону 122.