Свыше 500 жителей Подмосковья заказали архивные справки в БТИ с начала года

Жители Подмосковья все активнее пользуются возможностью получать архивные сведения Бюро технической инвентаризации в дистанционном формате. С начала года сервисом воспользовались более 500 человек.

Услуга «Предоставление архивных сведений» открывает доступ к информации о наличии или отсутствии права собственности на объекты недвижимости, зарегистрированные до 1998 года, а также к справкам об их инвентаризационной стоимости.

Сервис рассчитан на физических лиц. Чтобы подать заявление, достаточно заполнить электронную форму на портале государственных услуг, приложить подтверждающий право собственности документ и оплатить пошлину.

Все запросы рассматривают в течение 10 рабочих дней, а результат автоматически направляют в личный кабинет пользователя.

Проект реализуют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»