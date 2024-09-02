Свыше 500 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные

Акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла еще в 29 округах Подмосковья в выходные. В ней поучаствовали 562 человека.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в минувшие выходные акция прошла в Красногорске, Дмитрове, Жуковском, Серпухове и других муниципалитетах. С начала лета в ней поучаствовали свыше девяти тысяч человек.

«Мы продолжаем проводить акцию по проверке здоровья в парках региона и видим положительный отклик жителей. Всего с начала лета профосмотры прошли почти 9,5 тысячи человек, а в прошедшие выходные 562. Вакцинацию от гриппа прошли 277 человек», — сказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Результаты присылают жителям в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости пациентам рекомендуют пройти углубленное обследование.

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