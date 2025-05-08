Свыше 500 жителей Чехова посадили более 230 деревьев на акции «Сад Победы»

В Чехове к Всероссийской акции «Сад Победы» присоединились более 500 жителей. В течение дня в честь героев Великой Отечественной войны они высадили свыше 230 деревьев по всему муниципалитету.

Аллеи памяти появились в различных микрорайонах Чехова и в населенных пунктах: деревнях Васькино, Лешино, Антропово, поселке Любучаны и селе Дубна. Главной площадкой проведения ации стал Рябиновый бульвар, где собрались глава Чехова Михаил Собакин, волонтеры, участники специальной военной операции, депутаты, ветераны Совета ветеранов, представители «Движения Первых». Вместе они посадили свыше 80 деревьев.

Как рассказал Михаил Собакин, традиция высаживать деревья появилась с 2011 года, инициировал ее Молодежный совет Чехова.

«Каждое дерево, посаженное здесь, носит имя ветерана Великой Отечественной войны. За эти годы многие деревья стали большими. Некоторые приходится высаживать вновь», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

В акции также приняла участие наследница Героев — Светлана Евсеенко, урожденная Кондрашева. В семье жительницы Чехова все старшее поколение прошло Великую Отечественную войну: отец, дед, дядя. Супруг тети Павел Синельщиков ушел на фронт с регенератного завода, его наградили орденом Отечественной войны I-й степени.

Отметим, что в этом году на Рябиновом бульваре обновили все таблички. В 2027 году территорию планируют полностью реконструировать.