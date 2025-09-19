Свыше 500 заявок поступило в муниципальные молодежные парламенты Подмосковья

В Подмосковье продолжается формирование нового созыва муниципальных молодежных парламентов. Уже поступило свыше 500 заявок от ребят, которые хотят внести свой вклад в развитие округа и предложить свои идеи.

«Такое количество заявок показывает высокий запрос со стороны молодежи на участие в жизни округов и региона. Для многих это будет первая возможность попробовать себя в общественной деятельности, получить опыт работы с органами власти и защитить свои проекты», — отметила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова.

После подачи заявки кандидаты проходят собеседование с конкурсной комиссией. В ее состав входят глава муниципалитета, депутат Мособлдумы, председатель Совета депутатов и представители общественных организаций. На данный момент такие комиссии уже прошли в 17 округах.

Всего в молодежные парламенты региона войдут 924 человека. Подать заявку можно до 10 октября, а принять участие могут молодые люди от 16 до 35 лет.