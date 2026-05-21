Свыше 500 вожатых Подмосковья смогут получить единовременную выплату

На 136-м заседании депутаты Мособлдумы приняли закон, предусматривающий новую меру поддержки для вожатых, работающих в детских оздоровительных лагерях Подмосковья. Речь идет о единовременной выплате в размере 70 тысяч рублей.

В этом году Московская область готовится принять в летних лагерях около полумиллиона детей.

«Когда мы говорим об организации детского отдыха, здесь важно поддержать тех, кто этот отдых создает. Мы установили новую, дополнительную меру социальной поддержки для вожатых — единовременную выплату 70 тысяч рублей», — подчеркнул ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Работа вожатого требует большой самоотдачи, высокой концентрации и серьезной ответственности, поскольку именно эти специалисты круглосуточно находятся рядом с детьми. От их внимательности, умения находить подход к каждому ребенку и профессиональных навыков зависит атмосфера всей смены и впечатления, которые дети увезут с собой после отдыха.

Получить выплату смогут вожатые, которые проработают в организациях отдыха и оздоровления не менее 42 календарных дней в период с 29 мая по 31 августа.

По предварительной оценке, новой мерой поддержки смогут воспользоваться более 500 человек. На реализацию программы в бюджете Московской области предусмотрели свыше 37 миллионов рублей.

«Мы создаем стимул для того, чтобы молодые, инициативные и талантливые ребята выбирали эту ответственную профессию. Наша главная задача — чтобы летняя оздоровительная кампания прошла на самом высоком уровне», — добавил Игорь Брынцалов.