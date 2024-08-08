Свыше 500 волонтеров приняли участие в экоакции в Красногорске

Представители движения «Волонтеры Подмосковья» провели экологическую акцию рядом с музеем-заповедником «Архангельское» в Красногорске. Активисты собрали мусор, сухие ветки и бревна. Участниками мероприятия стали более 500 добровольцев, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Особенно приятно видеть, когда подобные мероприятия собирают так много молодых ребят. В Московской области очень мощное волонтерское сообщество, которое готово в любой момент прийти на помощь и сделать многое для родного Подмосковья и страны», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

К акции также присоединился актер Александр Головин. Он поблагодарил волонтеров за их работу, а также сообщил, что ребята запустили сбор помощи жителям Курской области. С адресами пунктов сбора помощи можно ознакомиться по ссылке. Общими усилиями в рамках акции удалось собрать около 500 килограммов мусора.

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