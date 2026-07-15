Свыше 500 входных дверей в подъезды отремонтировали в Подмосковье в июне

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье за июнь управляющие компании отремонтировали свыше 500 входных дверей в многоквартирных домах. Работы проводили по обращениям жителей, поступившим через Единую диспетчерскую службу региона.

Исправная входная дверь — один из ключевых элементов безопасности многоквартирного дома. Она должна быть устойчивой к механическим воздействиям, плотно закрываться и регулярно проходить техническое обслуживание.

Сотрудники управляющих организаций в основном восстанавливали доводчики и пружинные механизмы, которые обеспечивают автоматическое закрывание. Их исправная работа помогает предотвратить доступ посторонних в подъезд и сохранить тепло внутри здания.

При отсутствии своевременного обслуживания эти элементы быстро изнашиваются и требуют регулировки или замены.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении неисправностей следует обратиться в управляющую организацию либо оставить заявку через портал Единой диспетчерской службы Московской области.