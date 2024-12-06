Свыше 500 удостоверений тракториста выдали в Подмосковье за неделю

Инспекторы Гостехнадзора Подмосковья зарегистрировали 725 тракторов за неделю. Они также выдали свыше 500 удостоверений машиниста и провели более тысячи техосмотров.

Как отметили в Минэкологии Подмосковья, проверка и регистрация самоходных машин позволяет контролировать соблюдение правил эксплуатации. Во время процедуры инспекторы выявляют несоответствие номеров, поддельные детали и многое другое.

Кроме того, в ведомстве провели 1122 техосмотра. Жители активно пользуются этой услугой, что говорит о высоком доверии к работе специалистов.

За неделю технадзора также выдал 553 удостоверения тракториста.

Услуги ведомтва доступны по ссылке.