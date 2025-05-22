Свыше 500 тысяч жителей Подмосковья выбрали места для благоустройства в 2026 году

Около 562 тысяч жителей Подмосковья выбрали места для благоустройства в ходе голосования. На выбор в регионе представили 289 проектов в 54 муниципалитетах.

Промежуточные итоги голосования подвели на заседании фракции «Единая Россия» в Мособлдуме. Совместно с партией проект голосования реализует федеральный Минстрой.

Как отметил секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, активность жителей указывает на востребованность проекта.

«Из 289 объектов, вынесенных на голосование, — 104 сквера, 29 парков и лесопарков, 25 прибрежных территорий, включая набережные, 18 зон отдыха, 17 пешеходных зон, а также 96 общественных территорий. Результаты голосования станут основой для планирования работ по благоустройству в 2026 году», — отметил он.

Брынцалов добавил, что в Балашихе сейчас лидирует проект благоустройства Парковой улицы и площади перед Ледовым дворцом, а в Реутове — сквер у Троицкого храма.

Голосование продлится до 12 июня. Принять в нем участие могут жители региона старше 14 лет.