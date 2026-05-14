Свыше 500 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья летом

В Подмосковье завершается подготовка к старту летней оздоровительной кампании, которая официально начнется 29 мая. В региональном Министерстве социального развития сообщили, что для детей откроют более тысячи площадок — от пришкольных лагерей дневного пребывания до крупных загородных комплексов.

В Московской области летом отдохнут около 500 тысяч школьников.

«Особое внимание уделяем детям участников СВО — для них будет организован отдых в трех лагерях. Для ребят из семей с низкими доходами мы предусмотрели бесплатные путевки к морю», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Дети бойцов посетят бесплатные тематические смены в лагерях «Литвиново», «Левково» и лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. Всего по этой программе смогут отдохнуть около шести тысяч школьников.

Сейчас в лагерях продолжается финальный этап подготовки. Межведомственные комиссии проверяют уровень безопасности, санитарное состояние помещений, организацию питания, а также антитеррористическую и противопожарную защищенность объектов.

Перед открытием сезона в регионе также проведут традиционный областной инструктаж «Школа вожатых». С 22 по 24 мая будущие воспитатели примут участие в мастер-классах, тематических семинарах и практических занятиях, посвященных работе с детьми и организации летнего досуга.