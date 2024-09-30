Свыше 500 тысяч человек посетили парки Истры летом

Больше полумиллиона человек побывали в пяти парках в Истре в течение лета. Самыми посещаемыми стали лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе и «Фабричный» в Дедовске.

На данный момент парки уже готовят к зиме. И программа не будет уступать летней. Гости смогут покататься на коньках или лыжах в парке «Фабричный» и лесопарке «Шишкин лес». В округе появится еще один лесопарк — «Соколка». Здесь будет лыжня, сцена, детские и спортивные площадки, кафе, пункт проката и тропинка для прогулок. Работы планируют завершить в 2025 году.

Некоторые парки оснастят чем-то новым. Например, в лесопарке «Шишкин лес» откроют аттракцион роллера, а в Центральном городском парке Истры обустроят веревочный парк с зиплайном. Все эти изменения и подготовку к зиме обсудили на рабочем совещании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

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