Свыше 500 спортсменов приняли участие в турнире по самбо в Мытищах

Крупнейший турнир по самбо среди юношей и девушек прошел в Мытищах. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 17 регионов страны. Турнир приурочили ко Всероссийскому дню самбо.

Соревнования для юношей и девушек 2009-2014 годов рождения проводят с 2015 года. С каждым разом в них участвуют все больше спортсменов.

«С учетом того, что Мытищинская школа самбо – одна из самых сильных в регионе, то понятно, что именно здесь проходят всероссийские соревнования юношеских команд», - сказал депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Турнир дает спортсменам возможность проявить себя и продолжит традиции российского самбо.

Юноши и девушки соревновались по олимпийской системе – каждый участвовал в схватках на выбывание в своей весовой категории.

Победители получили медали и почетные грамоты, а также фирменные футболки Минспорта Подмосковья.