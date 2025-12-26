Свыше 500 школьников Подмосковья посетили бесплатные экскурсии за свои достижения

Более 500 школьников из разных округов Подмосковья посетили экскурсии. Их организовали в качестве поощрения для лучших обучающихся, которые показали высокие результаты на конкурсах.

Экскурсии посетили ребята из Балашихи, Дубны, Луховиц, Электростали, Реутова и других муниципалитетов. В музее Победы они изучили вклад соотечественников в Великую Отечественную войну.

В музее техники Вадима Задорожного ребята узнали о старинных автомобилях и мотоциклах, а на ферме«Российские альпаки» они познакомились с редким видом животных.

В ведомстве добавили, что экскурсии направлены на расширение кругозора школьников и воспитание патриотизма.