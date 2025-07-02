Свыше 500 работников сферы ЖКХ повысили квалификацию в Подмосковье в июне

В Московской области продолжается активная работа по подготовке квалифицированных кадров. В июне Учебно-курсовой комбинат, действующий при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, выпустил 556 специалистов.

Новые профессии в рамках программ профессиональной подготовки освоили 170 человек. Еще 25 сотрудников предприятий прошли курсы повышения квалификации, а 361 специалист проверил профессиональные знания.

Образовательные программы комбината охватывают широкий спектр востребованных направлений. Учащимся доступно обучение на машиниста насосных установок, аппаратчика химводоочистки, оператора котельных установок, слесаря аварийно-восстановительных работ. Кроме того, слушатели могут получить навыки технической эксплуатации электроустановок.

«Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Среди участников программ — сотрудники управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций из Щелкова, Реутова, Клина, Фрязина, Балашихи и других округов.

В арсенале Учебно-курсового комбината как общие, так и специализированные курсы. Кроме того, доступны бесплатные образовательные программы, что позволяет сделать профессиональное обучение более доступным для всех желающих. После завершения курсов выпускники получают свидетельства, подтверждающие квалификацию.