Свыше 500 проверок качества яиц провели на рынках в Подмосковье в феврале

Куриные и перепелиные яйца — ценный источник белка и витаминов. Жители Подмосковья в феврале купили 159,4 миллиона штук, что составляет примерно 5,6 миллиона штук в день.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что яйца продают не только в торговых сетях, но также на рынках и ярмарках, где их тщательно проверяет государственная ветеринарная служба региона.

За прошлый месяц специалисты провели более 500 исследований продукции.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Подмосковье создают комплекс по производству яиц, который к 2028 году будет производить 630 миллионов штук ежегодно.

В течение пяти лет производство яиц в Подмосковье планируют увеличить в 5,5 раза.