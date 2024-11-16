Свыше 500 патриотических мероприятий организовали в Химках с июля 2024 года

Масштабная программа, целью которой является сохранение преемственности поколений и воспитание в молодежи идей патриотизма, включает в себя проведение патриотических мероприятий различной направленности. Всего в Химках организовали более 500 тематических активностей с начала июля этого года.

Жителей приглашали поучаствовать в мастер-классах по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей, благотворительных акциях, спортивных соревнованиях, лекциях и семинарах.

«Наша главная цель — объединить разные поколения. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек понимал, насколько важно единство, особенно в наши дни», — поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.

Участие в патриотических мероприятиях приняли школьники, педагоги, ветераны, волонтеры, общественные деятели и муниципальные депутаты.

Проведение тематических активностей затронула более 50 городских локаций: парков, скверов, школы и учреждений культуры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».